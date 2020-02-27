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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАДАЧА УДЕРЖАТЬ ИНФЛЯЦИЮ НЕ ВЫШЕ 5% ВЫПОЛНЯЕТСЯ - ЛУКАШЕНКО
13:03 28.02.2020
В Беларуси удается сохранять макроэкономическую стабильность и удерживать инфляцию на уровне не выше 5%. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, выступая на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.
"Есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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