В Беларуси удается сохранять макроэкономическую стабильность и удерживать инфляцию на уровне не выше 5%. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, выступая на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

"Есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.