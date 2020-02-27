ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ С НАЧАЛА ГОДА НА 1,2%, ВНУТРЕННИЙ – УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,4%
12:09 28.02.2020

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 45,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 0,3 млрд. рублей, или на 0,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 16,9 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.

В январе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 69,6 млн. долларов США: 66,7 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 2,4 млн. долларов США – МБРР; 0,5 млн. долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе 2020 года составило 259,9 млн. долларов США: 167,7 млн. долларов США – банки Китая; 92,2 млн. долларов США – правительство Российской Федерации.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 8,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 78,3 млн. долларов США. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,3 млн. долларов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2020
валюта курс
EUR 2.4406
USD 2.2340
RUB 3.4025
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4406 +0.0072
USD 2.2340 -0.0038
RUB 3.4025 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4610 2.4650
USD 2.2380 2.2470
RUB 3.3600 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.0989
EUR/RUB 73.1000 72.9500
USD/RUB 66.4000 66.8200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте