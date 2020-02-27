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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ С НАЧАЛА ГОДА НА 1,2%, ВНУТРЕННИЙ – УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,4%
12:09 28.02.2020
Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 45,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 0,3 млрд. рублей, или на 0,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 16,9 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.
В январе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 69,6 млн. долларов США: 66,7 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 2,4 млн. долларов США – МБРР; 0,5 млн. долларов США – ЕБРР.
Погашение внешнего государственного долга в январе 2020 года составило 259,9 млн. долларов США: 167,7 млн. долларов США – банки Китая; 92,2 млн. долларов США – правительство Российской Федерации.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 8,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.
В январе 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 78,3 млн. долларов США. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,3 млн. долларов.
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