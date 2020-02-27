Более 15 тысяч единиц компьютерных принадлежностей выявили брестские таможенники в одном из грузовиков, пересекавших белорусско-польскую границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, грузовик MAN следовал из Голландии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи».

Согласно представленным документам, в грузовом отсеке автомобиля была партия «клавиатур компьютерных». Однако при проверке с применением инспекционно-досмотрового комплекса сотрудники обнаружили довложения, что подтвердил и последующий таможенный досмотр. Компьютерных клавиатур в грузовике находилось значительно меньше, чем было заявлено в документах, а вместо них были компьютерные мышки, наборы клавиатур и мышек, веб-камеры, адаптеры. Количество незаявленного товара составило более 15 тысяч единиц, а его стоимость - свыше 716 тысяч рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф до 30% стоимости незадекларированных товаров.