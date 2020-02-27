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ЭКОНОМИКА РБ


«ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ» ПРИОБРЕЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «КОВРЫ БРЕСТА»
11:37 28.02.2020

«Витебские ковры» приобрели имущественный комплекс «Ковры Бреста».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», 27 февраля в Бресте было запланировано проведение аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Ковры Бреста». Торги признали несостоявшимися в связи с тем, что заявился один участник – ОАО «Витебские ковры».

Между тем в соответствии с действующим законодательством заявившемуся на аукцион витебскому предприятию было предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки составила 7 151 270,70 рублей. В течение десяти рабочих дней с даты аукциона участники сделки подпишут договор купли-продажи.

Ранее сообщалось, что с учетом необходимости наращивания производственных мощностей ОАО «Витебские ковры» концерн «Беллегпром» рассчитывает реализовать инвестиционный проект по приобретению имущественного комплекса ОАО «Ковры Бреста» витебским предприятием с целью создания в стране единого коврового производства. Это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны.
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