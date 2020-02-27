|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ» ПРИОБРЕЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «КОВРЫ БРЕСТА»
11:37 28.02.2020
«Витебские ковры» приобрели имущественный комплекс «Ковры Бреста».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», 27 февраля в Бресте было запланировано проведение аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Ковры Бреста». Торги признали несостоявшимися в связи с тем, что заявился один участник – ОАО «Витебские ковры».
Между тем в соответствии с действующим законодательством заявившемуся на аукцион витебскому предприятию было предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки составила 7 151 270,70 рублей. В течение десяти рабочих дней с даты аукциона участники сделки подпишут договор купли-продажи.
Ранее сообщалось, что с учетом необходимости наращивания производственных мощностей ОАО «Витебские ковры» концерн «Беллегпром» рассчитывает реализовать инвестиционный проект по приобретению имущественного комплекса ОАО «Ковры Бреста» витебским предприятием с целью создания в стране единого коврового производства. Это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
Курсы в банках
на 28.02.2020
Конвертация в банках
на 28.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте