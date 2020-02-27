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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ПОСТУПИЛО 56,1 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
10:58 28.02.2020
За январь 2020 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 56,1 млн рублей подоходного налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года составил 110,1%. Текущий план доходов перевыполнен на 10,8%.
Подоходный налог является самым крупным источником доходов бюджета Брестской области, его доля в консолидированном бюджете области составляет 30,4%.
В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог с заработной платы физических лиц – свыше 93%, 5,5% приходится на подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.
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