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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЮРФАКЕ БГУ ПРОХОДИТ БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
09:57 28.02.2020

XVI Белорусская студенческая олимпиада проходит на юрфаке БГУ 27-29 февраля.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в олимпиаде принимают участие все учреждения высшего образования, осуществляющие подготовку специалистов по специальностям юридического профиля. Соревнование проходит в индивидуальном и командном зачетах.

Всего в этом году в заочном этапе олимпиады было 200 индивидуальных участников и 16 команд. В очных турах за звание лучших борются 12 команд и 50 индивидуальных участников. Они представляют Белорусский государственный университет, Академию управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет, Академию МВД, Белорусскую государственную орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию, Международный университет «МИТСО» и Витебский филиал Международного университета «МИТСО», БИП – Институт правоведения, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Полоцкий государственный университет.

В ходе конкурсов студенты решают предложенные задания, представляющие различные отрасли права и профессиональные компетенции юриста (выступление, подготовка проекта правоприменительного акта, ответ на обращение гражданина, анализ казуса и презентация позиции в суде, тестовое задание и т.д.). Также команды ожидают специализированные конкурсы от Белорусской нотариальной палаты, Следственного комитета и конкурс по медиации.

Победители олимпиады награждаются дипломами, ценными призами и включаются в специальный фонд президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Национальный центр правовой информации выступает официальным партнером мероприятия и по сложившейся традиции подготовил для участников интересные задания, касающиеся таких важных правовых институтов, как публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов и обязательная юридическая экспертиза технических нормативных правовых актов. А также предоставляет победителям призы, в том числе бесплатный доступ к информационно-поисковой системе «ЭТАЛОН-ONLINE».
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