Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» поставило в 2019 году узбекским потребителям 17 единиц техники на общую сумму более 100 тыс. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, рынок Узбекистана для «Бобруйскагромаша» - один из наиболее перспективных в Центрально-азиатском регионе.

С целью диверсификации белорусского экспорта холдинг «Бобруйскагромаш» представил свои экспортные возможности на Белорусско-узбекском аграрном форуме, который прошел 25-26 февраля в Ташкенте.

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в 2020 году, в том числе и с учетом результатов участия в аграрном форуме, намерено в несколько раз увеличить объем поставок в Узбекистан. При этом рост планируется обеспечить во многом за счет поставки новых для местного рынка видов техники: кормораздатчиков, машин для внесения твердых органических удобрений серии МТТ/МТУ, а также тюковых пресс-подборщиков ПТТ-160.