В Минске выявлять аномалии тепловых сетей будут с помощью аэросъемки. С этой целью РУП «Минскэнерго» заключило договор с компанией «ДИсСО».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», компания «ДИсСО» подписала договор с Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) для выполнения облета города на вертолете в ближайшие дни.

У МЧС имеются все разрешительные документы на выполнение данного вида работ для выявления тепловых аномалий (повреждение, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов и т.д.) с использованием специальных приборов.

В настоящее время совершить облет не позволяют погодные условия. О начале проведения аэросъемки тепловых сетей Минска РУП «Минскэнерго» проинформирует дополнительно.