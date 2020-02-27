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ЭКОНОМИКА РБ
АНОМАЛИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В МИНСКЕ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ АЭРОСЪЕМКИ
09:33 28.02.2020
В Минске выявлять аномалии тепловых сетей будут с помощью аэросъемки. С этой целью РУП «Минскэнерго» заключило договор с компанией «ДИсСО».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», компания «ДИсСО» подписала договор с Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) для выполнения облета города на вертолете в ближайшие дни.
У МЧС имеются все разрешительные документы на выполнение данного вида работ для выявления тепловых аномалий (повреждение, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов и т.д.) с использованием специальных приборов.
В настоящее время совершить облет не позволяют погодные условия. О начале проведения аэросъемки тепловых сетей Минска РУП «Минскэнерго» проинформирует дополнительно.
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