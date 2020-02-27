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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ ЗАВОЗНОЙ СЛУЧАЙ КОРОНАВИРУСА
08:20 28.02.2020
В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии 27 февраля тесты показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.
«Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран с 20 февраля. При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», - отметили в министерстве.
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.
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