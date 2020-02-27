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ЭКОНОМИКА РБ
КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 113,5 МЛН РУБЛЕЙ
17:40 27.02.2020
В бюджет Гродненской области за январь 2020 года от 14 крупных организаций в бюджет поступило 113,5 млн рублей, или 41,9% всех доходов бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по региону, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на 11,5 млн. рублей, или на 11,3%.
В рейтинге организаций Гродненской области, обеспечивающих наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», РУП «Гродноэнерго», ОАО «Лидское пиво» и другие.
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