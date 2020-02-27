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ЭКОНОМИКА РБ
НА МИНСКИХ РЫНКАХ ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ СМОГУТ ТОРГОВАТЬ БЕСПЛАТНО
17:21 27.02.2020
В Минске пенсионерам и инвалидам предоставят бесплатно торговые места на рынках для продажи плодоовощной продукции, где они смогут продавать до 20 кг сельхозпродукции, которую вырастили на своих земельных участках.
Соглашения, которые заключили Мингорисполком и руководители минских рынков, действуют до 31 декабря 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, пенсионерам и инвалидам нужно будет подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении реализуемой продукции.
Соглашение подписали 15 рынков: Минский Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8), Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5), «Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99), «Восток» (ул. Славинского, 45а), «Свелта» (ул. Малинина, 35а), «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5), Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184), «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89), «Малиновка» (ул. Есенина, 76), «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123), «Раковский кирмаш» (ул. Дунина-Марцинкевича, 11), «Западный» (ул. Бурдейного, 6), «Уральский» (ул. Фроликова, 8), «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51), Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2),
Рынок «Московский» (пр. Газеты «Звязда», 16) организует торговлю сельскохозяйственной продукцией на безвозмездной основе, согласно приказу директора рынка от 14 января 2020 года.
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