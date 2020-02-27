ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ БЕЛАРУСИ ПРОАНАЛИЗИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОТАРИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕГИОНАХ

17:07 27.02.2020 Министерство юстиции с 25 февраля по 5 марта 2020 года изучает эффективность деятельности по обеспечению нотариального обслуживания на территории республики. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, граждане могут оценить организацию нотариального обслуживания, заполнив анкету на портале рейтинговой оценки по адресу: качество-услуг.бел (сфера жизнедеятельности – юридическая помощь, категория – нотариальная деятельность) и выбрав из списка нотариальный округ, на территории которого оказаны услуги.