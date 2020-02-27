ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ В 2020 ГОДУ

16:38 27.02.2020 Первое в 2020 году предприятие-резидент СЭЗ "Гомель-Ратон" зарегистрировано 21 февраля. Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент ОДО «Бумпром» планирует провести модернизацию и развитие обойного производства.