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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ В 2020 ГОДУ
16:38 27.02.2020
Первое в 2020 году предприятие-резидент СЭЗ "Гомель-Ратон" зарегистрировано 21 февраля.
Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент ОДО «Бумпром» планирует провести модернизацию и развитие обойного производства.
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