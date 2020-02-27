ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДО 31 МАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВИТЬ В НАЛОГОВУЮ СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТКРЫТЫМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ СЧЕТАМ
16:20 27.02.2020

Не позднее, чем 31 марта года, следующим за отчетным, белорусские организации обязаны представлять в налоговые органы информацию о движении денежных средств по открытым ими счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, информацию о корреспондентских счетах представлять не требуется.

Подаются данные в налоговый орган по месту постановки организации на учет. (Пункт 1.10 статьи 22 Налогового кодекса РБ). Форма для представления утверждена в приложении 34-8 постановления МНС РБ от 26.04.2013 № 14 «Об осуществлении налоговыми органами административных процедур и установлении форм документов».

Отправить эту информацию в налоговый орган можно в электронном виде через информационную систему APM «Плательщик», где во вкладке «Заявления» находится форма для заполнения «Сообщение о движении денежных средств по открытым счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Республики Беларусь», которую и необходимо заполнить.

При этом по каждому имеющемуся в банке-нерезиденте счету заполняется отдельное сообщение.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2020
валюта курс
EUR 2.4406
USD 2.2340
RUB 3.4025
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4406 +0.0072
USD 2.2340 -0.0038
RUB 3.4025 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4460
USD 2.2340 2.2360
RUB 3.3970 3.4060
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0950
EUR/RUB 71.7000 72.0500
USD/RUB 65.5500 65.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте