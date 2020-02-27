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ЭКОНОМИКА РБ
ДО 31 МАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВИТЬ В НАЛОГОВУЮ СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТКРЫТЫМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ СЧЕТАМ
16:20 27.02.2020
Не позднее, чем 31 марта года, следующим за отчетным, белорусские организации обязаны представлять в налоговые органы информацию о движении денежных средств по открытым ими счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, информацию о корреспондентских счетах представлять не требуется.
Подаются данные в налоговый орган по месту постановки организации на учет. (Пункт 1.10 статьи 22 Налогового кодекса РБ). Форма для представления утверждена в приложении 34-8 постановления МНС РБ от 26.04.2013 № 14 «Об осуществлении налоговыми органами административных процедур и установлении форм документов».
Отправить эту информацию в налоговый орган можно в электронном виде через информационную систему APM «Плательщик», где во вкладке «Заявления» находится форма для заполнения «Сообщение о движении денежных средств по открытым счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Республики Беларусь», которую и необходимо заполнить.
При этом по каждому имеющемуся в банке-нерезиденте счету заполняется отдельное сообщение.
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