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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОССТАНДАРТА ВЫЯВИЛА КАБАЧКОВУЮ ИКРУ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НИТРАТОВ
15:56 27.02.2020
Могилевская областная инспекция Госстандарта проверила кабачковую икру, которую можно встретить на прилавках белорусских магазинов и торговых сетей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, в аккредитованных лабораториях проверили содержание нитратов в икре из кабачков следующих торговых марок: Mikado, «Пиканта», Dellicios, NATUR BRAVO и ЕКО.
Норматив для кабачков и продуктов из них устанавливает верхнюю границу допустимых значений в 400 мг/кг. Как показали результаты проверки, превышение допустимого уровня содержания нитратов выявлено в икре торговых марок Mikado, Dellicios, NATUR BRAVO и ЕКО.
Так, содержание нитратов в кабачковой икре торговой марки ЕКО (ООО «Славянский консервный комбинат») выше в 2,4 раза, Dellicios (Молдова) - в 2,26 раза, Mikado (ООО «Паномор», Украина) - в 1,95 раза; NATUR BRAVO (Молдова) - в 1,43 раза.
По результатам проверок были выданы предписания о запрете реализации опасных овощных консервов. Импортерам направили предписания о возврате потребителями и изъятии их из обращения.
Кроме того, они внесены в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.
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