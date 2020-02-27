ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОССТАНДАРТА ВЫЯВИЛА КАБАЧКОВУЮ ИКРУ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НИТРАТОВ
15:56 27.02.2020

Могилевская областная инспекция Госстандарта проверила кабачковую икру, которую можно встретить на прилавках белорусских магазинов и торговых сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, в аккредитованных лабораториях проверили содержание нитратов в икре из кабачков следующих торговых марок: Mikado, «Пиканта», Dellicios, NATUR BRAVO и ЕКО.

Норматив для кабачков и продуктов из них устанавливает верхнюю границу допустимых значений в 400 мг/кг. Как показали результаты проверки, превышение допустимого уровня содержания нитратов выявлено в икре торговых марок Mikado, Dellicios, NATUR BRAVO и ЕКО.

Так, содержание нитратов в кабачковой икре торговой марки ЕКО (ООО «Славянский консервный комбинат») выше в 2,4 раза, Dellicios (Молдова) - в 2,26 раза, Mikado (ООО «Паномор», Украина) - в 1,95 раза; NATUR BRAVO (Молдова) - в 1,43 раза.

По результатам проверок были выданы предписания о запрете реализации опасных овощных консервов. Импортерам направили предписания о возврате потребителями и изъятии их из обращения.

Кроме того, они внесены в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2020
валюта курс
EUR 2.4406
USD 2.2340
RUB 3.4025
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4406 +0.0072
USD 2.2340 -0.0038
RUB 3.4025 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4460
USD 2.2340 2.2360
RUB 3.3970 3.4060
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0950
EUR/RUB 71.7000 72.0500
USD/RUB 65.5500 65.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте