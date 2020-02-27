Могилевская областная инспекция Госстандарта проверила кабачковую икру, которую можно встретить на прилавках белорусских магазинов и торговых сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, в аккредитованных лабораториях проверили содержание нитратов в икре из кабачков следующих торговых марок: Mikado, «Пиканта», Dellicios, NATUR BRAVO и ЕКО.

Норматив для кабачков и продуктов из них устанавливает верхнюю границу допустимых значений в 400 мг/кг. Как показали результаты проверки, превышение допустимого уровня содержания нитратов выявлено в икре торговых марок Mikado, Dellicios, NATUR BRAVO и ЕКО.

Так, содержание нитратов в кабачковой икре торговой марки ЕКО (ООО «Славянский консервный комбинат») выше в 2,4 раза, Dellicios (Молдова) - в 2,26 раза, Mikado (ООО «Паномор», Украина) - в 1,95 раза; NATUR BRAVO (Молдова) - в 1,43 раза.

По результатам проверок были выданы предписания о запрете реализации опасных овощных консервов. Импортерам направили предписания о возврате потребителями и изъятии их из обращения.

Кроме того, они внесены в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.