ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ПРОВЕДЕТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС «MOBIКВИЗ», ПОБЕДИТЕЛЬ КОТОРОГО ОТПРАВИТСЯ В ОКСФОРД
14:32 27.02.2020

Компания МТС объявила о старте конкурса для учеников 10-11 классов «MobiКвиз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, конкурс будет состоять из серии интеллектуальных игр, а победитель отправится на обучение в языковую школу Оксфорда.

Задача конкурса, который компания МТС проводит совместно с Министерством образования, — поддержать юных интеллектуалов и помочь им развить свои способности.

Отборочные этапы пройдут во всех областных городах Беларуси с марта по май. Победители региональных туров приедут в Минск на полуфинал. Игроков победившей команды ждет индивидуальное испытание: они сразятся в финальном туре между собой.

Вопросы всех туров будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но также логическое мышление и умение находить правильные аргументы.

Победитель, который правильно ответит на большинство вопросов финального тура «MobiКвиза», получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде (Великобритания).

Первый отборочный этап пройдет в Бресте 7 марта. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо собрать команду из 7 человек, пройти регистрацию и в назначенное время прийти на игру в своем регионе. Ознакомиться с условиями конкурса подробнее можно здесь.

«Компания МТС не первый год проводит конкурсы для школьников. Совместно с Министерством образования мы стремимся поддержать молодых людей, у которых есть интерес к сфере современных технологий. Формат «MobiКвиза» позволит каждому участнику проверить свою эрудицию, а возможность попробовать свои силы будет у школьников во всех регионах Беларуси», - прокомментировал руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2020
валюта курс
EUR 2.4334
USD 2.2378
RUB 3.4137
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4406 +0.0072
USD 2.2340 -0.0038
RUB 3.4025 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4460
USD 2.2340 2.2360
RUB 3.3970 3.4060
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0950
EUR/RUB 71.7000 72.0500
USD/RUB 65.5500 65.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте