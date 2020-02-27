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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ В МИНСКЕ В ХОЗОБОРОТ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОВЛЕЧЬ 29 ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
13:17 27.02.2020

Календарный график вовлечения в хозяйственный оборот недвижимого имущества столицы на 2020 год сформирован.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, абсолютное большинство – 24 объекта будут выставлены на аукционные торги.

По информации комитета «Минскгоримущество», сдать в аренду планируется 2 объекта недвижимости, 3 – готовятся передать в пределах государственной собственности.

Кроме того, с 2020 по 2023 год 16 коммунальных объектов столицы подлежат сносу. В основном это здания, расположенные на территориях жилой застройки. Еще 20 объектов определены для использования в собственных целях коммунальными организациями – после проведения реконструкции, капитального ремонта, перепрофилирования и иных мероприятий.

В 2019 году по показателям вовлечения в хозяйственный оборот Мингорисполком занял первое место среди областных исполнительных комитетов. В прошлом году были вовлечены в хозяйственный оборот или снесены 29 неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности столицы, что составило 80,5 % от запланированного. На торгах проданы 13 (из 17) объектов на общую сумму 2 млн 263 тыс. 994 рубля 39 копеек, 8 – переданы в пределах собственности Минска, 4 – снесены, по 3 объектам завершена реконструкция, 1 – сдан в аренду. В 2019 году было проведено 35 аукционов по продаже объектов недвижимости коммунальной и 17 – республиканской собственности. На последних из них продано 5 объектов (из 6) на общую сумму 1 млн 733 тыс. 12 рублей.
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