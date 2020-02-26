ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ БЕЛАРУСИ СООБЩИЛО О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР РЭДИССОН»

12:44 27.02.2020 Министерство финансов Беларуси сообщило о переименовании ООО «Страховой брокер Рэдиссон». «24 февраля 2020 года наименование Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Рэдиссон» изменено на Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «ДСД-Страхование», - говорится в сообщении Минфина.