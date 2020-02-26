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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ БЕЛАРУСИ СООБЩИЛО О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР РЭДИССОН»
12:44 27.02.2020
Министерство финансов Беларуси сообщило о переименовании ООО «Страховой брокер Рэдиссон».
«24 февраля 2020 года наименование Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Рэдиссон» изменено на Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «ДСД-Страхование», - говорится в сообщении Минфина.
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