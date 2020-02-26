|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» 29 МАРТА ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИНСК-ВЕНА И ПРЕДЛАГАЕТ БИЛЕТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
11:21 27.02.2020
Национальный перевозчик «Белавиа» 29 марта 2020 года открывает новое направление по маршруту Минск-Вена-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 27 февраля на это направление вводится специальное предложение.
В частности, стоимость билета по направлению Минск-Вена в одну сторону с учетом такс и сборов составит 69 евро, стоимость билета туда-обратно – 146 евро.
При этом правила применения тарифа следующие: максимальный срок пребывания – 1 месяц; период путешествия – с 29 марта по 24 октября 2020 года; тарифный бренд – Промо.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2020
Курсы в банках
на 27.02.2020
Конвертация в банках
на 27.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте