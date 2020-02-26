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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» 29 МАРТА ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИНСК-ВЕНА И ПРЕДЛАГАЕТ БИЛЕТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
11:21 27.02.2020

Национальный перевозчик «Белавиа» 29 марта 2020 года открывает новое направление по маршруту Минск-Вена-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 27 февраля на это направление вводится специальное предложение.

В частности, стоимость билета по направлению Минск-Вена в одну сторону с учетом такс и сборов составит 69 евро, стоимость билета туда-обратно – 146 евро.

При этом правила применения тарифа следующие: максимальный срок пребывания – 1 месяц; период путешествия – с 29 марта по 24 октября 2020 года; тарифный бренд – Промо.
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