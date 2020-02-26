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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕКСТИЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ
11:13 27.02.2020

В рамках 25-й международной специализированной выставки «БЕЛЛЕГМАШ-2020» 25 февраля состоялся круглый стол по вопросам привлечения инвестиций в текстильную промышленность Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, участники мероприятия обсудили проблемы инвестиционных проектов в сфере текстильной промышленности, а также пути их решения, привлечение новых технологий и выход на новые рынки.

Специальными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Виталий Дединец, консультант проекта Всемирного банка Дмитрий Колькин, а также Латвийское внешнеэкономическое представительство в Беларуси, посольства Латвии и Узбекистана в Беларуси. Они дали экспертную оценку развития отрасли и приняли активное участие в обсуждении актуальных вопросов привлечения инвестиций.

Заместитель директора НАИП Полина Толстик выступила модератором круглого стола, а также представила интерактивный портал «Дорожная карта инвестора» в качестве перспективного инструмента привлечения иностранных инвестиций в текстильную промышленность.

В мероприятии приняли участие представители СЭЗ «Могилев», «Гомель-Ратон», а также предприятия отрасли – ОАО «8 марта», ОАО «Гронитекс», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Лента».

Организатором круглого стола выступил НАИП.
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