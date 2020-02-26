Белорусская цементная компания (БЦК) по итогам выставки BUDMA-2020 заключила более 20 предварительных договоренностей о поставках белорусского цемента в Польшу с Кричевского и Красносельского цементных заводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке в Познани холдинг «Белорусская цементная компания» представил весь ассортимент своей продукции. Особый интерес традиционно вызвал цемент, производимый предприятиями холдинга, – его стабильное качество подтверждено сертификатами и Российской Федерации, и ЕС.

Как отметил генеральный директор Кричевского цементного завода Владимир Корчевский, посещение выставки дало весьма оптимистичные результаты. Предварительные договоренности с требовательными к качеству цемента польскими партнерами позволяют смело говорить об увеличении экспортных поставок в Польшу с завода как минимум на 10% в 2020 году.

Возросший в 2019 году спрос на белорусский цемент в восточной и центральной Европе привел к тому, что Белорусская цементная компания открыла в январе 2020 года в Польше свое представительство – Торговый дом BKC-Polska Sp. zo.o. С его открытием улучшилась логистика поставок, европейские партнеры – Spectis, Kokosownik, Premnix (Польша), Takenaka (Германия) и другие – получили возможность заключения контрактов на прямые поставки.