Хакатон для подростков по созданию проектов состоится 29 февраля в Технопарке Могилева (ул. Ленинская, д. 63, конференц-зал № 807).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевском горисполкоме, цель мероприятия – поддержать инициативных ребят, которые стремятся осваивать новое и получать практический опыт.

Участники хакаиреа будут работать в командах по пять человек под руководством менторов – экспертов из ИТ-сферы, предпринимателей, создателей стартапов.

Помимо этого, запланированы мастер-классы по дизайну и копирайтингу, созданию чат-бота, презентации проекта потенциальному инвестору.

Для участия нужно зарегистрироваться, заполнив анкету.

Организаторы – TeenGuru Бизнес академия для подростков совместно с Технопарком Могилев, бизнес-школой Альфа Плюс при поддержке посольства Великобритании в Беларуси.

Хакатон – площадка для командной работы, развития идей, создания продукта и в итоге - презентации готового проекта