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ЭКОНОМИКА РБ
ХАКАТОН ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ПО СОЗДАНИЮ ПРОЕКТОВ СОСТОИТСЯ В МОГИЛЕВЕ
10:36 27.02.2020
Хакатон для подростков по созданию проектов состоится 29 февраля в Технопарке Могилева (ул. Ленинская, д. 63, конференц-зал № 807).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевском горисполкоме, цель мероприятия – поддержать инициативных ребят, которые стремятся осваивать новое и получать практический опыт.
Участники хакаиреа будут работать в командах по пять человек под руководством менторов – экспертов из ИТ-сферы, предпринимателей, создателей стартапов.
Помимо этого, запланированы мастер-классы по дизайну и копирайтингу, созданию чат-бота, презентации проекта потенциальному инвестору.
Для участия нужно зарегистрироваться, заполнив анкету.
Организаторы – TeenGuru Бизнес академия для подростков совместно с Технопарком Могилев, бизнес-школой Альфа Плюс при поддержке посольства Великобритании в Беларуси.
Хакатон – площадка для командной работы, развития идей, создания продукта и в итоге - презентации готового проекта
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