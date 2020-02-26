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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ ЗА 6,2 МЛН РУБЛЕЙ ПРОДАНО ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ДОМА ПЕЧАТИ
09:37 27.02.2020

Здание бывшего Дома печати в Минске на проспекте Независимости, 79 продано 26 февраля с третьей попытки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая площадь 4-этажного здания, которое длительное время не использовалось – 3558,6 кв. м, площадь земельного участка – 0,1711 га. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое.

В аукционе принимало участие 5 участников. Среди них – юридические лица и один индивидуальный предприниматель. Начальная цена предмета аукциона с понижением на 50% составила 3 527 964 рублей 16 копеек. В ходе торгов цена повысилась в 1,8 раза и составила 6 220 000 белорусских рублей.

Одновременно с административным зданием было продано и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания.
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