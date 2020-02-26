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ЭКОНОМИКА РБ


САМОСВАЛЫ «БЕЛАЗ» ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 ТОНН ПОСТУПИЛИ НА НГОК АЛРОСА
09:25 27.02.2020

90-тонники «БЕЛАЗ» поступили на Нюрбинский горно-обогатительный комбинат (НГОК) АЛРОСА в рамках программы технического перевооружения и обновления парка машин высокопроизводительной техникой для горных и дорожных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», уже в феврале четыре самосвала БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 90 тонн начнут трудовую вахту на транспортировке горной массы из карьеров на склады или в отвалы.

Белорусские карьерные самосвалы работают на комбинатах АЛРОСА уже не одно десятилетие. В основе длительных партнерских взаимоотношений всегда лежало стремление к минимизации затрат на транспортировку горной массы, совершенствование конструкции «БЕЛАЗов» и их адаптация под условия кимберлитовых карьеров при постоянном повышении показателей надежности.

Использование самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 90 тонн с электромеханической трансмиссией переменно-переменного тока позволяет горнодобывающим компаниям значительно снижать затраты на обслуживание карьерной техники. Производительность, надежность и эксплуатационная привлекательность самосвалов «БЕЛАЗ» серии 7558 обеспечивается применением высокоэффективных экономичных двигателей ведущих моторостроительных фирм мира, современной электромеханической трансмиссией переменно-переменного тока, эффективной подвеской, комфортабельной кабиной, мощной и надежной гидравлической системой.

«Техническое перевооружение – залог надежной и стабильной работы НГОКа. Эксплуатация в тяжелых горных и климатических условиях приводит к быстрому износу техники. Нюрбинский комбинат ежегодно инвестирует в обновление парка автосамосвалов и горной техники. Кроме того, приобретение нового современного оборудования позволяет увеличивать объемы производства», – отметил главный механик Нюрбинского ГОКа Борис Лавроненко.

Нюрбинский ГОК – один из самых молодых комбинатов АЛРОСА. Он был создан в 2000 году для освоения месторождений Накынского рудного поля – кимберлитовых трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская», а также одноименных россыпей. Доля Нюрбинского ГОКа в общей добыче алмазов АЛРОСА в 2019 году составила 26,7%.
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