Восемь организаций Национальной академии наук Беларуси примут участие в 27 Международном медицинском форуме «Здравоохранение Беларуси», который пройдет в Минске 24-27 марта 2020 г.

Целью форума «Здравоохранение Беларуси» является повышение качества медицинского обслуживания населения, эффективности и инновационности национальной системы здравоохранения, развитие отечественной фармацевтической промышленности и производства медицинского оборудования, укрепление международного сотрудничества в медицинской сфере.

Как сообщает сайт Республиканского центра трансфера технологий, с организациями НАН Беларуси, которые примут участие в форуме, их достижениями и предложениями по сотрудничеству можно ознакомиться на виртуальной выставке НАН Беларуси.

Крупнейший в Беларуси Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси», начиная с 1994 года, ежегодно проводится в Минске при поддержке Министерства здравоохранения и других государственных организаций, профессиональных ассоциаций, бизнес сообщества и профильных экспертов. Форум включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу.

В 2019 году на выставке продемонстрировали свою продукцию и технологии более 200 экспонентов из 15 стран. Среди них - мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.