Прокуратура Брестской области в рамках проверки исполнения в 2019 году директивы № 1 от 11 марта 2004 года выявила ряд нарушений в сфере соблюдения норм о труде и охране труда.

При наличии оснований органы прокуратуры Брестчины во всех случаях инициировали привлечение виновных к ответственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, всего в 2019 году прокурорские работники Брестчины после проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда внесли 71 представление, вынесли 114 предписаний, принесли 25 протестов, официально предупредили 60 лиц, привлекли к дисциплинарной ответственности 515 лиц, административной – 114, материальной – 52.

Наиболее распространенными нарушениями, которые привели к тяжелым и смертельным травмированиям, при установленной вине нанимателя прокуроры назвали: невыполнение руководителями и профильными специалистами обязанностей по охране труда; неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; допуск к работе лиц, не имевших необходимой квалификации и не прошедших обучение; непроведение стажировок и проверок знаний по вопросам охраны труда; эксплуатацию неисправного оборудования; несоответствие технологического процесса требованиям безопасности.

Согласно статистики, в 2019 году в организациях региона в результате несчастных случаев погибло 16 работников (в 2018 году – 25), в том числе связанных с производством – 14 (в 2018 году – 25), тяжело травмировано 100 человек (в 2018 году – 94), из них связанных с производством – 99 (в 2018 году – 94).