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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 144,6 РУБЛЯ
17:46 26.02.2020

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в январе 2020 года составила 1589,9 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении столицы.

Таким образом, за январь средняя зарплата минчан по сравнению с декабрем уменьшилась на 144,6 рубля (в декабре 2019 года она была 1734,5 рубля).

По сравнению с январем 2019 года номинальная начисленная средняя заработная плата в Минске в январе 2020 года выросла на 8,5%.
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