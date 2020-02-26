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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 144,6 РУБЛЯ
17:46 26.02.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в январе 2020 года составила 1589,9 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении столицы.
Таким образом, за январь средняя зарплата минчан по сравнению с декабрем уменьшилась на 144,6 рубля (в декабре 2019 года она была 1734,5 рубля).
По сравнению с январем 2019 года номинальная начисленная средняя заработная плата в Минске в январе 2020 года выросла на 8,5%.
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