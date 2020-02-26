Госкомимущество одобрило перечень открытых акционерных обществ для проведения в 2020 году работ по приватизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, перечень включает в себя 13 акционерных обществ. Акции восьми обществ из него предполагается продавать по конкурсу, акции пяти – планируется предложить для продажи с аукциона.

В отношении обществ, акции которых предлагаются для продажи по конкурсу, отраслевыми министерствами (концернами) разработаны условия, предусматривающие привлечение инвестиций для модернизации, технического перевооружения предприятий и развития производства, сохранение количества рабочих мест (численности работающих), профиля деятельности обществ и др.