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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОМ ТОВАРООБОРОТЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ 80%
17:08 26.02.2020

По итогам 2020 года доля белорусских товаров в розничном товарообороте должна быть не ниже 80%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 25 февраля на заседании в Брестском облисполкоме, на котором обсуждались вопросы дополнительных мер защиты внутреннего рынка.

Владимир Колтович обратил внимание участников встречи на негативную тенденцию снижения доли продовольственных товаров отечественного производства в розничном товарообороте республики, значение которой в 2019 году сложилось ниже допустимого уровня.

На заседании также обсуждались жалобы на низкие цены со стороны жестких дискаунтеров.

В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено в марте-апреле заставить жесткие дискаунтеры выполнять требования законодательства к ритейлу. В противном случае в министерстве могут вернуть лицензирование розничной торговли.

«У нас не запрещен ни один формат торговли. Мы не против жестких дискаунтеров в принципе, как таковых. У нас только одно требование - пожалуйста, выполняйте законодательство. Но мы видим нарушения ассортиментного перечня, в организации торговли, предоставление информации покупателю, товарного соседства, санитарного порядка», - перечислил нарушения Владимир Колтович.

По его словам, у ведомства есть все основания для введения более жестких мер реагирования.

В заседании приняли участие представители производственных предприятий, торговых сетей, оптовых баз, субъектов малого и среднего бизнеса, а также руководство облисполкома и горрайисполкомов, Брестской области.
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