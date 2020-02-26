|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОМ ТОВАРООБОРОТЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ 80%
17:08 26.02.2020
По итогам 2020 года доля белорусских товаров в розничном товарообороте должна быть не ниже 80%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 25 февраля на заседании в Брестском облисполкоме, на котором обсуждались вопросы дополнительных мер защиты внутреннего рынка.
Владимир Колтович обратил внимание участников встречи на негативную тенденцию снижения доли продовольственных товаров отечественного производства в розничном товарообороте республики, значение которой в 2019 году сложилось ниже допустимого уровня.
На заседании также обсуждались жалобы на низкие цены со стороны жестких дискаунтеров.
В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено в марте-апреле заставить жесткие дискаунтеры выполнять требования законодательства к ритейлу. В противном случае в министерстве могут вернуть лицензирование розничной торговли.
«У нас не запрещен ни один формат торговли. Мы не против жестких дискаунтеров в принципе, как таковых. У нас только одно требование - пожалуйста, выполняйте законодательство. Но мы видим нарушения ассортиментного перечня, в организации торговли, предоставление информации покупателю, товарного соседства, санитарного порядка», - перечислил нарушения Владимир Колтович.
По его словам, у ведомства есть все основания для введения более жестких мер реагирования.
В заседании приняли участие представители производственных предприятий, торговых сетей, оптовых баз, субъектов малого и среднего бизнеса, а также руководство облисполкома и горрайисполкомов, Брестской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2020
Курсы в банках
на 26.02.2020
Конвертация в банках
на 26.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте