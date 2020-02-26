Гомельские таможенники пресекли перемещение около 3,5 тыс. кг незадекларированных тканей для штор стоимостью свыше 50 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, груз обнаружен в грузовом отсеке автомобиле DAF, следовавшем из Турции в Россию под управлением гражданина Молдовы.

В товаросопроводительных документах сведения о тканях отсутствовали.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 статьи 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.