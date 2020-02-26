В Национальном центре маркетинга МИД Беларуси 26 февраля состоялась отраслевая видеоконференция «Экспорт в ЕС сельскохозяйственной продукции».

«Нами была инициирована обратная связь от маркетинговых служб и служб ВЭС белорусских предприятий с перечнем актуальных вопросов по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Европейский союз. Сегодня ответы на многие из них мы получим благодаря экспертам», - сказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

В качестве экспертов выступили советник посольства Беларуси в Королевстве Бельгия Кирилл Петровский, советник посольства Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Матюлько, начальник отдела международного сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анна Сандул, а также представители шведской правительственной организации OTGS.

Руководители внешнеэкономических и маркетинговых служб отечественных предприятий получили актуальную информацию об условиях ведения внешнеторговой деятельности в Европейском союзе, задали экспертам в онлайн-режиме вопросы, связанные с лицензированием экспорта, сертификацией продукции, маркировкой и упаковкой товаров. Благодаря онлайн-формату в конференции смогли принять участие, в том числе, предприятия и исполкомы всех областных центров Республики Беларусь.

К настоящему времени допуск к экспорту в ЕС получен в Беларуси 10 молокоперерабатывающими предприятиями и 7 предприятиями по рыбной переработке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, мероприятие является первым в цикле онлайн-видеоконференций с участием загранучреждений Беларуси по вопросам диверсификации рынков сбыта и порядка аттестации предприятий на право поставок сельхозпродукции и продуктов питания на рынки стран дальнего зарубежья, запланированных к проведению Национальным центром маркетинга МИД Беларуси в этом году.