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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ МАРКЕТИНГА СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПОРТА В ЕС СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
15:59 26.02.2020
В Национальном центре маркетинга МИД Беларуси 26 февраля состоялась отраслевая видеоконференция «Экспорт в ЕС сельскохозяйственной продукции».
«Нами была инициирована обратная связь от маркетинговых служб и служб ВЭС белорусских предприятий с перечнем актуальных вопросов по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Европейский союз. Сегодня ответы на многие из них мы получим благодаря экспертам», - сказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.
В качестве экспертов выступили советник посольства Беларуси в Королевстве Бельгия Кирилл Петровский, советник посольства Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Матюлько, начальник отдела международного сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анна Сандул, а также представители шведской правительственной организации OTGS.
Руководители внешнеэкономических и маркетинговых служб отечественных предприятий получили актуальную информацию об условиях ведения внешнеторговой деятельности в Европейском союзе, задали экспертам в онлайн-режиме вопросы, связанные с лицензированием экспорта, сертификацией продукции, маркировкой и упаковкой товаров. Благодаря онлайн-формату в конференции смогли принять участие, в том числе, предприятия и исполкомы всех областных центров Республики Беларусь.
К настоящему времени допуск к экспорту в ЕС получен в Беларуси 10 молокоперерабатывающими предприятиями и 7 предприятиями по рыбной переработке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, мероприятие является первым в цикле онлайн-видеоконференций с участием загранучреждений Беларуси по вопросам диверсификации рынков сбыта и порядка аттестации предприятий на право поставок сельхозпродукции и продуктов питания на рынки стран дальнего зарубежья, запланированных к проведению Национальным центром маркетинга МИД Беларуси в этом году.
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