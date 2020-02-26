ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ МАРКЕТИНГА СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПОРТА В ЕС СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
15:59 26.02.2020

В Национальном центре маркетинга МИД Беларуси 26 февраля состоялась отраслевая видеоконференция «Экспорт в ЕС сельскохозяйственной продукции».

«Нами была инициирована обратная связь от маркетинговых служб и служб ВЭС белорусских предприятий с перечнем актуальных вопросов по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Европейский союз. Сегодня ответы на многие из них мы получим благодаря экспертам», - сказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

В качестве экспертов выступили советник посольства Беларуси в Королевстве Бельгия Кирилл Петровский, советник посольства Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Матюлько, начальник отдела международного сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анна Сандул, а также представители шведской правительственной организации OTGS.

Руководители внешнеэкономических и маркетинговых служб отечественных предприятий получили актуальную информацию об условиях ведения внешнеторговой деятельности в Европейском союзе, задали экспертам в онлайн-режиме вопросы, связанные с лицензированием экспорта, сертификацией продукции, маркировкой и упаковкой товаров. Благодаря онлайн-формату в конференции смогли принять участие, в том числе, предприятия и исполкомы всех областных центров Республики Беларусь.

К настоящему времени допуск к экспорту в ЕС получен в Беларуси 10 молокоперерабатывающими предприятиями и 7 предприятиями по рыбной переработке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, мероприятие является первым в цикле онлайн-видеоконференций с участием загранучреждений Беларуси по вопросам диверсификации рынков сбыта и порядка аттестации предприятий на право поставок сельхозпродукции и продуктов питания на рынки стран дальнего зарубежья, запланированных к проведению Национальным центром маркетинга МИД Беларуси в этом году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2020
валюта курс
EUR 2.4334
USD 2.2378
RUB 3.4137
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4334 +0.0158
USD 2.2378 +0.011
RUB 3.4137 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4360 2.4370
USD 2.2380 2.2410
RUB 3.4150 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0900
EUR/RUB 71.3500 71.4800
USD/RUB 65.5000 65.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте