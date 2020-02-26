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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЩЕ ОДИН ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «ЗОВ» ОТКРЫЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
15:43 26.02.2020
Известная белорусская фабрика кухонь «ЗОВ» 22 февраля открыла еще один фирменный магазин в Московской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», теперь купить или заказать эксклюзивную белорусскую кухню «ЗОВ» можно в Люберцах (ул. Вертолетная, д. 38/1).
В новом салоне представлены все новинки производства 2020 года.
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