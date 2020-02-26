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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ВЕРСИЮ САЙТА
15:22 26.02.2020
Национальный аэропорт Минск запускает новую версию официального интернет-ресурса.
«Корпоративный имиджевый сайт Национального аэропорта Минск – это современный информационный и сервисный ресурс, предоставляющий полную информацию о нашей воздушной гавани, которая оказывает полный комплекс услуг в сфере сервиса пассажиров и авиакомпаний. Сайт разработан с учетом требований белорусского законодательства к порядку функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций. Информация доступна на русском, белорусском, английском и китайском языках, функционирует версия для слабовидящих», - говорится в сообщении аэропорта.
В нем уточняется, что ресурс оптимизирован: изменилась структура и навигация с учетом сценария поведения пользователей, обновлен интерфейс табло вылетов/прилетов, добавлен фильтр поиска по рейсам.
В разделе навигация/схема аэропорта пользователям сайта предложено воспользоваться интерактивной картой, в которой отображаются объекты инфраструктуры и места их размещения.
Отметим, что новый ресурс – это несколько сайтов: 1 основной сайт и 3 в формате «промо», которые послужат инструментом для интернет-продвижения бренда и услуг столичного аэропорта, расширения клиентской базы в области туруслуг и грузоперевозок. Профессиональная подготовка в области авиационной безопасности будет представлена отдельным сайтом профильного подразделения аэропорта – Учебного центра авиационной безопасности ICAO.
«С учетом того, что большая часть пассажиров использует сайт аэропорта с мобильных устройств, новый ресурс адаптирован для просмотра в том числе на смартфонах и планшетах. Всю необходимую информацию можно получить в один-два клика. Дизайн сайта перекликается с корпоративными цветами предприятия. Он минималистичен и лаконичен, что позволяет сконцентрироваться на главном – на содержании», - отмечают в аэропорте.
В течение первого месяца обновленный сайт будет работать в тестовом режиме.
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