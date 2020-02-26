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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНЮСТА БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ
15:05 26.02.2020
Руководство Министерства юстиции проведет выездные приемы граждан в регионах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, 28 февраля с 12:00 до 13:00 первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран проведет выездной прием граждан в Наровлянском районном исполнительном комитете (ул. Коммунистическая, 3, 2-й этаж, каб. 24).
Предварительная запись на прием будет осуществляться через Наровлянский райисполком по телефонам: 8 (02355) 4-33-12, 4-31-55.
В этот же день и в такое же время заместитель министра юстиции Николай Старовойтов проведет выездной прием граждан в Островецком районном исполнительном комитете (ул. К.Маркса, 2, малый зал).
Предварительная запись на прием будет осуществляться через Островецкий райисполком по телефону: 8 (01591) 28-6-10.
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