Совет по развитию предпринимательства совместно с Министерством по налогам и сборам ведет работу по анализу подходов к формированию базы о доходах граждан, выработанных во исполнение указа от 29 августа 2016 года № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».

По мнению Совета, данный информационный ресурс должен формироваться на основе персонифицированных данных, уже имеющихся у различных государственных органов и организаций, без создания дополнительной нагрузки на субъекты хозяйствования.

Так, в настоящее время сведения об основной массе доходов работающих граждан представляется нанимателями и аккумулируется в Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Из различных источников информация о доходах населения поступает и в Министерство по налогам и сборам.

Таким образом, государственные органы обладают достаточными сведениями об уровне доходов граждан страны, на основе которых можно судить о праве на получение безналичной жилищной субсидии.

«В связи с этим формированию централизованного информационного ресурса должен предшествовать анализ прогнозируемых последствий с позиций влияния на рост временных и финансовых издержек субъектов бизнеса», - считают в Совете по развитию предпринимательства.