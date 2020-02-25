Национальная академия наук Беларуси в рамках проходящего 25-26 февраля в Ташкенте Белорусско-узбекского аграрного форума представляет на выставке свыше 60 инновационных разработок и технологий, перспективных для узбекского сельскохозяйственного рынка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию демонстрирует посетителям и участникам форума целую серию продуктов питания для различных групп населения. Среди новинок – овощной мармелад. В линейку вошли: сладкая кукуруза, рыжая морковь, спелая тыква, сочный томат и пикантный сельдерей. В мармеладе содержатся пребиотики, нет искусственных красителей. Ученые разработали также сухие завтраки и пищевые концентраты для профилактического питания, обогащенные витаминами, пищевыми волокнами. Среди них - палочки кукурузные с семенами льна, детские продукты с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащенные минеральными веществами и витаминами, с пищевыми волокнами.

Институт мясо-молочной промышленности представляет закваски сухие для молочной промышленности и домашнего использования, а также сухие смеси для мороженого.

Институт почвоведения и агрохимии демонстрирует ассортимент комплексных минеральных удобрений со сбалансированным соотношением элементов питания возделываемых сельскохозяйственных культур. Отличительная особенность комплексных удобрений в том, что макро-, микроэлементы, регуляторы роста включены в одну гранулу при оптимальном соотношении элементов питания для конкретной культуры. Учеными разработан также ряд жидких комплексных форм микроудобрений на хелатной основе (медные, марганцевые, цинковые, кобальтовые, борные, молибденовые). Кроме микроэлементов жидкие комплексные удобрения содержат регуляторы роста, что повышает их эффективность и отличает от других аналогичных форм микроудобрений.

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству представляет в Ташкенте новые сорта картофеля, устойчивые к комплексу заболеваний. Среди них – такие сорта, как Манифест, Уладар, Палац и др.

Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского демонстрирует вакцины для профилактики и лечения вирусных и бактериальных болезней сельскохозяйственных животных.

Ученые Центра систем идентификации и электронных деловых операций НАН Беларуси демонстрируют технологии цифровой идентификации и прослеживаемости животных и продуктов животного происхождения. В системе реализован функциональный комплекс, обеспечивающий прослеживаемость по принципу ”от фермы до прилавка“ партий произведенной и отгружаемой предприятиями Республики Беларусь продукции.