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ЭКОНОМИКА РБ
ПУНКТ ПРОПУСКА "УРБАНЫ" 28 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ МЕДЛЕННЕЕ ИЗ-ЗА УЧЕНИЙ ЛАТВИЙСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
13:41 26.02.2020
28 февраля в пункте пограничного контроля «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны») латвийские пограничники проведут практические учения по локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, учения по локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска пройдут с 13:00 до 15:00.
В связи с этим в указанный период гражданам рекомендуется выбрать ближайший автодорожный пункт пропуска «Григоровщина» (сопредельный латвийский пункт пропуска - «Патерниеки»).
Напомним, узнать информацию об обстановке перед пунктами пропуска можно узнать на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.
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