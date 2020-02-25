28 февраля в пункте пограничного контроля «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны») латвийские пограничники проведут практические учения по локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, учения по локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска пройдут с 13:00 до 15:00.

В связи с этим в указанный период гражданам рекомендуется выбрать ближайший автодорожный пункт пропуска «Григоровщина» (сопредельный латвийский пункт пропуска - «Патерниеки»).

Напомним, узнать информацию об обстановке перед пунктами пропуска можно узнать на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.