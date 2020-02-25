ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«САВУШКИН ПРОДУКТ» ВЫПУСТИЛ ЙОГУРТ СО ВКУСОМ ИТАЛЬЯНСКОГО МОРОЖЕНОГО
12:55 26.02.2020

«Савушкин продукт» начал производство густого йогурта со вкусом пломбира и шоколадной стружкой «Страчателла» в крышке-топпере.

Продукт пополнил линейку молочных десертов «Апети» с сыпучими наполнителями. Новинка уже поступила в продажу в Минске и регионах.

Новый йогурт изготавливается на основе натурального коровьего молока и йогуртной закваски. Сверху на баночке йогурта – крышка-топпер, наполненная нежной шоколадной стружкой. Это дает возможность потребителю самостоятельно решать, когда и сколько шоколада добавлять в десерт. Процесс производства продукта контролирует многоуровневая система проверки качества, сертифицированная в компании.

Десерт совмещает вкус классического сливочного пломбира и знаменитого итальянского мороженого, что придется по душе всем, кто предпочитает «вкусно жить», сочетая удовольствие и пользу – в каждой порции содержится не менее 10 млн живых молочнокислых бактерий, благотворно влияющих на пищеварительную систему.

«На создание этого полезного десерта для удовольствия нас вдохновило известное итальянское лакомство – мороженое «Страчателла», в котором соединен измельченный мягкий шоколад со сливочным пломбиром. Но мороженное обычно не едят в холодную пору года, а наш десерт – прекрасная ему альтернатива. Надеемся, что он придется по вкусу широкому кругу потребителей», – отметили в компании «Савушкин продукт».

Густые йогурты «Апети» выпускаются в удобных пластиковых стаканчиках. Сыпучие наполнители находятся в отдельной емкости – крышке-топпере. Порционная упаковка с легкостью позволяет употреблять продукт вне дома.

Для нового продукта характерно низкое содержание углеводов и сахара по сравнению с традиционными сладостями и кондитерскими изделиями. Жирность йогурта «Страчателла» составляет 5%. Энергетическая ценность непосредственно йогурта – 112,6 ккал на 100 грамм продукта, шоколадной стружки – 518,0 ккал на 100 грамм. Десерт сохраняет все свои полезные свойства при хранении в холодильнике в течение 30 дней с момента выпуска.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
валюта курс
EUR 2.4065
USD 2.2246
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4334 +0.0158
USD 2.2378 +0.011
RUB 3.4137 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4360 2.4370
USD 2.2380 2.2410
RUB 3.4150 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0900
EUR/RUB 71.3500 71.4800
USD/RUB 65.5000 65.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте