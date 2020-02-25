Индустриальный парк «Великий камень» и Министерство связи и информатизации Беларуси подписали 25 февраля соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», документ направлен на развитие технологий 5G на территории парка, а также других сфер взаимодействия в области электро- и почтовой связи.

Партнером по развитию сетей 5G выступит резидент парка ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». Это предусмотрено соответствующим соглашением, заключенным с администрацией парка.