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ЭКОНОМИКА РБ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СТАНЕТ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 5G В БЕЛАРУСИ
12:42 26.02.2020
Индустриальный парк «Великий камень» и Министерство связи и информатизации Беларуси подписали 25 февраля соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», документ направлен на развитие технологий 5G на территории парка, а также других сфер взаимодействия в области электро- и почтовой связи.
Партнером по развитию сетей 5G выступит резидент парка ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». Это предусмотрено соответствующим соглашением, заключенным с администрацией парка.
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