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ЭКОНОМИКА РБ
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА XVIII КОНКУРС «ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2020»
12:17 26.02.2020
В Беларуси начался прием заявок на конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2020», который продлится до 18 апреля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, главным отличием премии в текущем году станет вручение наград в номинациях «Блогосфера» и «Окружающая среда и зеленая энергия».
Всего на конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2020» будет представлено 12 основных номинаций:
Органы государственного управления (3 подноминации);
Образование и наука (6 подноминаций);
Информационный ресурс (4 подноминации);
Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы (9 подноминаций);
Промо-сайты и лэндинги (2 подноминации);
Интернет-магазины (3 подноминации);
Культура, развлечение, мероприятия (6 подноминаций);
Спорт (4 подноминации);
Здоровье и медицина (4 подноминации);
Для детей и юношества (2 подноминации);
Блогосфера (6 подноминаций);
Окружающая среда и зеленая энергия.
Кроме вышеуказанных номинаций, жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший за дизайн, содержание и технологичность или присудить сайту «Специальный приз жюри» конкурса.
В рамках «ТИБО-2020» также запланировано проведение конференции «byNet: Развитие национального сегмента интернет».
XXVII международный ИКТ Форум «ТИБО» пройдет с 18 по 22 мая 2020 года на «Минск-Арене». Организаторами конкурса «Интернет-премия «ТИБО» являются Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации», Ассоциация предприятий онлайн-торговли.
«Интернет-премия «ТИБО» проводится в Беларуси ежегодно с 2003 г. Основными целями конкурса являются: содействие становлению и развитию белорусского сектора Интернет, содействие развитию и внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского сектора интернет. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 8000 белорусских интернет-ресурсов. В 2019 году на конкурс было подано 485 заявок.
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