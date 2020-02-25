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ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА XVIII КОНКУРС «ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2020»
12:17 26.02.2020

В Беларуси начался прием заявок на конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2020», который продлится до 18 апреля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, главным отличием премии в текущем году станет вручение наград в номинациях «Блогосфера» и «Окружающая среда и зеленая энергия».

Всего на конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2020» будет представлено 12 основных номинаций:

Органы государственного управления (3 подноминации);

Образование и наука (6 подноминаций);

Информационный ресурс (4 подноминации);

Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы (9 подноминаций);

Промо-сайты и лэндинги (2 подноминации);

Интернет-магазины (3 подноминации);

Культура, развлечение, мероприятия (6 подноминаций);

Спорт (4 подноминации);

Здоровье и медицина (4 подноминации);

Для детей и юношества (2 подноминации);

Блогосфера (6 подноминаций);

Окружающая среда и зеленая энергия.

Кроме вышеуказанных номинаций, жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший за дизайн, содержание и технологичность или присудить сайту «Специальный приз жюри» конкурса.

В рамках «ТИБО-2020» также запланировано проведение конференции «byNet: Развитие национального сегмента интернет».

XXVII международный ИКТ Форум «ТИБО» пройдет с 18 по 22 мая 2020 года на «Минск-Арене». Организаторами конкурса «Интернет-премия «ТИБО» являются Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации», Ассоциация предприятий онлайн-торговли.

«Интернет-премия «ТИБО» проводится в Беларуси ежегодно с 2003 г. Основными целями конкурса являются: содействие становлению и развитию белорусского сектора Интернет, содействие развитию и внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского сектора интернет. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 8000 белорусских интернет-ресурсов. В 2019 году на конкурс было подано 485 заявок.
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