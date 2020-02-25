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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДУКЦИЯ ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПОЗНАНИ
12:08 26.02.2020

ОАО «Ивацевичдрев» представляет свою брендированную продукцию на международной мебельной выставке в Познани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», древесностружечные плиты и мебель этого белорусского производителя уже давно знают и покупают в Польше.

Предприятие предлагает большую коллекцию декоров ламинированных древесностружечных и структур поверхности. Мебель, которую производит Ивацевичдрев под брендом Mystar, высоко востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

В планах предприятия за два года нарастить объем производства мебели в несколько раз. Такое решение основано на устойчиво высоком спросе на выпускаемую мебель.
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