ОАО «Ивацевичдрев» представляет свою брендированную продукцию на международной мебельной выставке в Познани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», древесностружечные плиты и мебель этого белорусского производителя уже давно знают и покупают в Польше.

Предприятие предлагает большую коллекцию декоров ламинированных древесностружечных и структур поверхности. Мебель, которую производит Ивацевичдрев под брендом Mystar, высоко востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

В планах предприятия за два года нарастить объем производства мебели в несколько раз. Такое решение основано на устойчиво высоком спросе на выпускаемую мебель.