|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПОЗНАНИ
12:08 26.02.2020
ОАО «Ивацевичдрев» представляет свою брендированную продукцию на международной мебельной выставке в Познани.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», древесностружечные плиты и мебель этого белорусского производителя уже давно знают и покупают в Польше.
Предприятие предлагает большую коллекцию декоров ламинированных древесностружечных и структур поверхности. Мебель, которую производит Ивацевичдрев под брендом Mystar, высоко востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
В планах предприятия за два года нарастить объем производства мебели в несколько раз. Такое решение основано на устойчиво высоком спросе на выпускаемую мебель.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2020
Курсы в банках
на 26.02.2020
Конвертация в банках
на 26.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте