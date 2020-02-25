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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 МАРТА В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ РЯД ЛЕКАРСТВ
11:17 26.02.2020
В Беларуси с 1 марта запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в соответствии с указом № 345 от 22 августа 2018 года запрет устанавливается на продажу лекарств с незарегистрированными отпускными ценами производителей. Это касается лекарств для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенных в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 — C10.
Владельцев регистрационного удостоверения на лекарственное средство (уполномоченным ими лицам) в министерстве просят учитывать указанный срок и своевременно предоставлять документы на регистрацию в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» для последующего проведения МАРТ экономического анализа предельных отпускных цен на лекарственные средства.
Со справочно-информационными материалами о порядке регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства можно ознакомиться на сайте МАРТ в разделе «Регистрация цен на лекарства».
В министерстве также обращают внимание, что запрет на реализацию лекарственных средств, включенных в перечень основных, относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы A02-B01, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы, наступает с 1 мая 2020 г.
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