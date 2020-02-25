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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОССТАНДАРТА В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 17 МЛН РУБЛЕЙ
11:06 26.02.2020
Объем инвестиций в 2019 году в организациях Государственного комитета по стандартизации составил более 17 млн рублей, что на 11,2% больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий на заседании коллегии 25 февраля.
По его словам, рентабельность продаж составила 11,8%.
Одной из ключевых задач стандартизации в области машиностроения Валентин Татарицкий назвал вовлечение предприятий и организаций в процесс подготовки стандартов, продолжение работы по обновлению нормативной базы по стандартизации, создание национальных эталонов единицы твердости и единицы напряженности магнитного поля.
Что касается легкой промышленности, энергетики, то актуальным остается вопрос модернизации испытательного оборудования, считает глава Госстандарта.
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