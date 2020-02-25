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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ «ЖЕСТКИЙ» ДИСКАУНТЕР «ГРОШЫК» ОТКРЫЛСЯ В СЛОНИМЕ
10:55 26.02.2020

В Беларуси появилась сеть «жестких» дискаунтеров «Грошык», которую будет развивать компания «Евроторг».

Планируется, что новая сеть должна конкурировать в похожем формате с российскими «Светофоры» и «Доброцены». Первый магазин открылся в Слониме (ул. Брестская, 42А).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в отличие от конкурентов, ставка сделана не только на низкие цены, но и на качество товаров – прежде всего, белорусского производства.

Руководитель пресс-службы компании «Евроторг» Егор Хрусталев раскрыл идею создания новой сети дискаунтеров: «Компания и формат магазина новые, к тому же мы открывались оперативно. Видели, что писали СМИ, поэтому решили пояснить, что «Грошык» – дочерняя структура «Евроторга», которая будет работать в сегменте «жесткого» дискаунтера. Трудиться над этим проектом будет отдельная команда. Формат похож на недавно открывшиеся в Беларуси «Светофор» и «Доброцен». Можно сказать, это наша, белорусская, им альтернатива. В сети дискаунтеров «Грошык» будут представлены товары по низким ценам. Значительно дешевле, чем даже в магазинах «Хит!».

Достичь этого удалось за счет минимизации издержек. В первую очередь минимизированы затраты на логистику, так как товар поставляется кратно паллетоместам. Также снижены трудозатраты персонала, поскольку покупатели будут брать товар непосредственно с паллет. А за счет большой торговой площади объекта уменьшаются и операционные издержки.

«И если наши дискаунтеры «Хит!» это преимущественно небольшие торговые объекты в формате «у дома», то дискаунтеры «Грошык» – это более крупный формат, который прекрасно подходит для больших покупок всей семьей», - сказал Егор Хрусталев.

На первом этапе ритейлер будет развиваться в регионах. Так, планируется охватить города с населением около 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры. Слоним выбран местом пилотного запуска.

Слонимский дискаунтер занимает 1600 «квадратов». Вместе с бакалеей и напитками в «Грошыке» присутствуют молочные и мясные товары. Нашлось место и замороженной рыбе. Еще одно отличие от других «жестких» дискаунтеров – наличие зоны фруктов и овощей.

Формат дискаунтера сейчас очень популярен не только в соседних странах, но и в Европе. За счет внутренней экономии товары здесь заметно дешевле, чем в привычном ритейле. Цены на продукты – одни из самых низких в стране.
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