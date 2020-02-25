В Минске на базе РУП «Белнипиэнергопром» состоялся семинар на тему «Системы накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах».

Участники семинара обсудили преимущества литий-ионных батарей перед свинцово-кислотными, щелочными или гелевыми аналогами. Накопители такого типа производит ООО «Катодные материалы», дочернее предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Они применяются в энергетике, городском электротранспорте (электробусах и троллейбусах), а также спецтехнике – заводских погрузчиках, горно-шахтных машинах, технике аэропортов и логистических терминалов.

«По экспертным оценкам, технология литий-ионных батарей доминирует на современном рынке и останется ведущей в ближайшие годы, – рассказал директор по коммерции и развитию ООО «Катодные материалы» Денис Перегудов. – Мы предлагаем заказчикам комплексный набор услуг - от энергоаудита и проектирования до монтажа и постгарантийного обслуживания. Наши решения позволяют существенно сократить расходы на оборудование и увеличить его эффективность».

Гарантийный срок работы литий-ионных накопителей составляет три года. А в целом они способны работать до 20 лет без существенной потери энергоемкости, выдерживают до пяти тысяч полных циклов заряда и разряда, не требуют обслуживания и «зарядной комнаты», что высвобождает помещения и персонал.

На семинаре было отмечено, что данная технология имеет перспективы в Беларуси, в частности, в модернизации объектов энергетической инфраструктуры и для реализации программы по расширению применения электротранспорта.

В мероприятии приняли участие специалисты отраслевых предприятий Министерства энергетики Беларуси, среди которых - РУП «Белэнергосетьпроект», РУП «Белнипиэнергопром», ОАО «Белэлектромонтажналадка», РУП-облэнерго и ряд других. Организатором выступила компания «Росатом Восточная Европа».

ООО «Катодные материалы» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать наряду с типовыми системами комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся решения единичной мощностью до 1 МВТ.