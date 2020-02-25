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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЕЛОРУССКОГО МУСОРОВОЗА СОБРАН В ВИТЕБСКЕ
09:48 26.02.2020

Опытный образец белорусского мусоровоза собран в Витебске.

Сейчас машина проходит испытания. Предполагается, что в серийное производство ее запустят уже в конце 2020 года. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественная техника на 15% дешевле зарубежных аналогов.

Над проектом работали около полугода. Еще два месяца потребовалось, чтобы создать первый опытный образец. Отмечается, что все детали мусоровоза тоже белорусского производства.

Машина способна выгружать мусор из контейнеров любого размера и формы. Кабина водителя оборудована экранами, показывающими информацию с двух камер заднего вида.

К концу года в Витебске появится новый завод. В месяц здесь будут делать 15-20 автомобилей. К слову, партнеры из Казахстана уже готовы заказать первые 50 машин.
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