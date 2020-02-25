ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОТРАСЛЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
09:35 26.02.2020

Руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению. Об этом заявил 25 февраля заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на заседании коллегии Госстандарта.

"Вопрос импортозащения находится на особом контроле, в правительстве уже началось заслушивание отраслей. Мы огромное количество ввозим из-за пределов страны, и руководители отраслей это не всегда отслеживают", - отметил Игорь Ляшенко, которого цитирует Аппарат Совмина.

По его словам, сейчас готовится совещание у главы государства по вопросам импортозамещения, к которому необходимо серьезно подготовиться. Он попросил представителей Госстандарта активно подключиться к этой работе.

Говоря о стратегии развития Госстандарта, Игорь Ляшенко обратил внимание, что нужно четко определиться с показателями эффективности, KPI, по которым будет оцениваться работа комитета.

Вице-премьер также поручил ускорить разработку плана мероприятий по исключению допуска опасной продукции. Ранее для его подготовки предлагалось создать межведомственную рабочую группу, затем эту идею отклонили, но решили к ней вернуться. Игорь Ляшенко поручил за месяц определиться с дальнейшей тактикой работы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
валюта курс
EUR 2.4065
USD 2.2246
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4176 +0.0111
USD 2.2268 +0.0022
RUB 3.4241 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4250 2.4260
USD 2.2320 2.2400
RUB 3.4150 3.4270
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0850
EUR/RUB 70.8000 70.2500
USD/RUB 65.2500 65.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте