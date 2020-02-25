Руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению. Об этом заявил 25 февраля заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на заседании коллегии Госстандарта.

"Вопрос импортозащения находится на особом контроле, в правительстве уже началось заслушивание отраслей. Мы огромное количество ввозим из-за пределов страны, и руководители отраслей это не всегда отслеживают", - отметил Игорь Ляшенко, которого цитирует Аппарат Совмина.

По его словам, сейчас готовится совещание у главы государства по вопросам импортозамещения, к которому необходимо серьезно подготовиться. Он попросил представителей Госстандарта активно подключиться к этой работе.

Говоря о стратегии развития Госстандарта, Игорь Ляшенко обратил внимание, что нужно четко определиться с показателями эффективности, KPI, по которым будет оцениваться работа комитета.

Вице-премьер также поручил ускорить разработку плана мероприятий по исключению допуска опасной продукции. Ранее для его подготовки предлагалось создать межведомственную рабочую группу, затем эту идею отклонили, но решили к ней вернуться. Игорь Ляшенко поручил за месяц определиться с дальнейшей тактикой работы.