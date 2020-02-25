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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОТРАСЛЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
09:35 26.02.2020
Руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению. Об этом заявил 25 февраля заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на заседании коллегии Госстандарта.
"Вопрос импортозащения находится на особом контроле, в правительстве уже началось заслушивание отраслей. Мы огромное количество ввозим из-за пределов страны, и руководители отраслей это не всегда отслеживают", - отметил Игорь Ляшенко, которого цитирует Аппарат Совмина.
По его словам, сейчас готовится совещание у главы государства по вопросам импортозамещения, к которому необходимо серьезно подготовиться. Он попросил представителей Госстандарта активно подключиться к этой работе.
Говоря о стратегии развития Госстандарта, Игорь Ляшенко обратил внимание, что нужно четко определиться с показателями эффективности, KPI, по которым будет оцениваться работа комитета.
Вице-премьер также поручил ускорить разработку плана мероприятий по исключению допуска опасной продукции. Ранее для его подготовки предлагалось создать межведомственную рабочую группу, затем эту идею отклонили, но решили к ней вернуться. Игорь Ляшенко поручил за месяц определиться с дальнейшей тактикой работы.
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