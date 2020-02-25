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ЭКОНОМИКА РБ


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСУДЯТ НА ЗАСЕДАНИИ В МИНСКЕ
18:11 25.02.2020

28 февраля состоится заседание комитета Белорусской торгово-промышленной палаты по промышленной политике и предпринимательской деятельности на тему «Взаимодействие бизнеса и системы образования в решении вопросов кадрового обеспечения экспортно ориентированных предприятий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы подготовки кадров, отвечающих потребностям белорусской экономики в современных условиях, механизмы своевременного обеспечения квалифицированной рабочей силой экспортно ориентированных производств, в том числе резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и свободных экономических зон, вопросы взаимодействия бизнеса и организаций системы образования при обучении специалистов и создания центров производственных технологий и подготовки кадров при реализации инвестиционных проектов в Беларуси на примере положительного опыта сотрудничества резидента «Великого камня» компании MAZ-WEICHAI и Минского государственного автомеханического колледжа.

Планируется, что в заседании примут участие председатель БелТПП Владимир Улахович, первый заместитель Министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова, глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко, представители Министерства промышленности, Министерства труда и социальной защиты, консалтинговых компаний, имеющих опыт сопровождения инвестиционных проектов, около 30 белорусских предприятий.

Заседание пройдет на базе филиала «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого» УО «Республиканский институт профессионального образования».
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