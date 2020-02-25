Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе 2020 года по отношению к январю прошлого года выросла на 140,7 рубля и составила 895,9 руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, соотношение заработной платы работников бюджетных организаций к номинальной начисленной средней зарплате по стране в 1118,1 рубля составило 80,1%. В январе 2019 года соотношение было 76,9%.

В то же время по сравнению с декабрем 2019 года январская заработная плата снизилась на 9,8%, или на 97,2 рубля (для сравнения: – по экономике в целом минус 120,6 рубля).

«Это снижение не связано с введением с 1 января 2020 г. новых условий оплаты труда в бюджетной сфере. Такое снижение происходит ежегодно как в реальном секторе экономики, так и в бюджетном, и носит «сезонный» характер. В декабре организации производят дополнительные разовые выплаты за счет экономии средств на оплату труда и внебюджетных источников. В январе данные выплаты отсутствуют, так как учреждения определяют их размеры по результатам месяца и производят выплаты, как правило, в феврале-марте», - прокомментировали в министерстве.

По сравнению с ноябрем 2019 года январская заработная плата бюджетников снизилась на 0,1%, или на 1,3 рубля.

На 2020 год в бюджете предусмотрен фонд оплаты труда, позволяющий обеспечить среднегодовое повышение заработной платы в бюждетной сфере не менее, чем на 10% по сравнению с 2019 г. Таким образом, в 2020 году заработная плата. по оценке, составит 930 рублей (у врачей - 1640, учителей - 1040 рублей).