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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛЭНЕРГО ОБЕСПЕЧИЛО РЕЖИМНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
16:44 25.02.2020

ГПО «Белэнерго» 20-22 февраля 2020 года реализовало программу по вводу в работу воздушной высоковольтной линии 330 кВ, связывающей строящуюся в Островецком районе Белорусскую АЭС с энергосистемой Беларуси.

Как сообщает сайт предприятия, в работу включена 4-я высоковольтная линия, связывающая БелАЭС с энергосистемой. Обеспечены режимные условия для включения первого энергоблока атомной станции.

Связь Белорусской АЭС с энергосистемой должна осуществляться по 7 высоковольтным линиям 330 кВ: «Белорусская АЭС – Сморгонь», «Белорусская АЭС – Минск Северная», «Белорусская АЭС – Поставы №1», «Белорусская АЭС – Поставы №2», «Белорусская АЭС – Молодечно», «Белорусская АЭС – Россь» и «Белорусская АЭС – Столбцы».

В настоящее время строительство данных линий завершено и по мере готовности основного оборудования и устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на Белорусской АЭС осуществляется ввод этих линий в работу.

Для включения первого энергоблока Белорусской АЭС необходимо, чтобы высоковольтное распределительное устройство на станции имело связи с подстанциями энергосистемы по четырем введенным в работу высоковольтным линиям.

Таким образом, к ранее введенным в работу трем высоковольтным линиям 330 кВ «Белорусская АЭС – Минск Северная», «Белорусская АЭС – Сморгонь» и «Белорусская АЭС – Поставы № 1» была включена четвертая линия «Белорусская АЭС – Поставы № 2» и обеспечен минимально необходимый для включения первого энергоблока атомной станции состав линий электропередачи, отходящих от Белорусской АЭС.

Вместе с тем продолжаются работы по подготовке к включению оставшихся трех линий 330 кВ Белорусской АЭС.

Особенностью реализации программы включения данной линии была проверка функции релейной защиты двух линий «Белорусская АЭС – Поставы № 1» и «Белорусская АЭС – Поставы № 2», исключающей в алгоритме своей работы влияние взаимоиндукции параллельных линий электропередачи при коротких замыканиях на землю для обеспечения селективной работы устройств релейной защиты и автоматики. Указанная функция впервые применяется для устройств релейной защиты и автоматики системообразующей сети объединенной энергосистемы Беларуси.
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